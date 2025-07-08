В Совфеде предложили присваивать спортивные звания по гонкам дронов

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин отметил, что гонки беспилотников собирают тысячи зрителей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спортивные звания и разряды по гонкам дронов стоит присваивать спортсменам, участвующим в соответствующих соревнованиях. Такое мнение высказал ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Сенатор отметил, что гонки беспилотников собирают тысячи зрителей, объединяют команды по всей стране и требуют от участников не меньшей выносливости, реакции и концентрации, чем традиционные виды спорта.

"Уверен: пришло время обеспечить возможность официального присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта "гонки дронов". Это не просто формальность - это важный шаг к системному развитию перспективного направления, которое объединяет спорт, инженерное творчество и цифровые технологии", - сказал Шейкин.

По его мнению, это откроет дорогу к полноценной спортивной системе, сделает участие в гонках более понятным и привлекательным для школьников, студентов и молодежи. "Признание гонок дронов как полноценного вида спорта с системой званий - это стимул для создания профильных секций, клубов и тренировочных центров по всей стране. У нас уже есть талантливые ребята, которые конструируют дроны, управляют ими на уровне мировых чемпионов. Теперь у них появится возможность развиваться внутри национальной спортивной системы", - считает сенатор.

Также, отметил Шейкин, инициатива будет шагом к формированию кадрового и технологического задела в стратегической сфере - беспилотных систем. "Через спорт мы формируем интерес к инженерии, к программированию, к точным наукам. Это не менее важно, чем физическая подготовка. У нас есть возможности, есть заинтересованные сообщества, есть энтузиасты. Осталось признать их труд официально и дать им перспективу", - добавил он.

"Считаю, что нужно не просто "добавить еще один спорт". Мы предлагаем интегрировать в спортивную систему страны направление, которое формирует у молодежи мышление будущего, техническую культуру и национальную технологическую идентичность. Гонки дронов - это уже часть завтрашнего дня. Сделаем так, чтобы они стали частью спортивной системы России уже сегодня", - заключил собеседник агентства.