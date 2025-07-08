Обновленный эндокринологический центр открыли на базе республиканской больницы в Марий Эл

На проведение ремонтных работ в медицинском учреждении и оснащение его современной техникой из республиканского бюджета было выделено около 23 млн рублей, отметил глава региона Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 8 июля. /ТАСС/. Обновленный эндокринологический центр открыт на базе республиканской клинической больницы в Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"Открытие эндокринологического центра - значимое событие для республики, потому что установленное здесь новое высокотехнологичное оборудование поможет повысить качество медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, увеличить количество профилактических мероприятий, предотвратить серьезные осложнения у людей с эндокринной патологией", - сказал Зайцев. Он напомнил, что на проведение ремонтных работ в медицинском учреждении и оснащение его современной техникой из республиканского бюджета было выделено около 23 млн рублей. "На эти средства обустроены палаты, оборудованы просторные и удобные кабинеты, отдельные помещения для занятий школы сахарного диабета", - заметил Зайцев.

Ранее он также информировал, что одним из ключевых периодов для развития системы здравоохранения республики стал минувший год, когда было начато строительство поликлиники № 2 Йошкар-Олинской детской горбольницы, закуплено девять единиц дорогостоящего оборудования для оснащения медицинских организаций. Кроме того, только в прошлом году на лечение онкологических больных направлено более 1 млрд рублей, что позволило обеспечить пациентов жизненно важными препаратами. Также власти Марий Эл направили более 214,5 млн рублей на улучшение материально-технической базы 26 медучреждений.