ВЦИОМ: почти 50% россиян считают семью главной традиционной ценностью

Согласно результатам опроса центра, большинство респондентов также считают важным сохранять культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Половина граждан России (49%) назвали крепкую семью, воспитание детей и уважение к старшим главными традиционными ценностями в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Абсолютным приоритетом остается крепкая семья, она стабильно занимает первое место, что подтверждает ее статус ключевой традиционной ценности. <…> Представления наших сограждан о традиционных российских ценностях также в первую очередь сконцентрированы вокруг семьи. То есть семья - это не просто социальный институт, а эмоциональное и нравственное ядро коллективной идентичности", - говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, большинство респондентов (84%) сегодня считают важным сохранять традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.

Отмечается, что второй по значимости ценностью для россиян являются патриотические установки (34%). "Почти такое же значение придается гуманистическим ориентирам - человеколюбию, взаимопомощи, широте души; это не столько политические или моральные принципы, сколько черты народного характера. Культурно-религиозные и национальные ценности (религия, искусство, трудолюбие, суверенитет) менее важны, они скорее дополняют общую картину", - уточняется в опросе.

Как сообщается в исследовании, две трети опрошенных (65%) готовы следовать традиционным духовным принципам, даже если они не соответствуют современной реальности. Среди молодежи почти половина (45%) с такой позицией не согласна, тогда как в группах старше 40 лет поддержка достигает 71-75%.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 21 июня 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.