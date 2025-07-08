В Херсонской области сняли введенный из-за засухи режим ЧС

Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что до 31 июля министерство агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства области должно окончательно подсчитать ущерб

ГЕНИЧЕСК, 8 июля. /ТАСС/. Режим ЧС в агропромышленном комплексе Херсонской области отменен. Соответствующий указ губернатора Владимира Сальдо предоставлен ТАСС его пресс-службой.

С середины июня режим ЧС действовал в девяти муниципальных округах региона.

"Постановляю отменить режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе на территории Херсонской области для органов управления и сил территориальной подсистемы Херсонской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также органов управления и сил муниципальных образований", - сказано в документе.

Сальдо также отметил, что до 31 июля 2025 года министерство агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства региона должно окончательно подсчитать ущерб.