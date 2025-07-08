В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывы ветра до 17 м/с, отметили синоптики Гидрометцентра РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве синоптики Гидрометцентра РФ из-за прогнозируемой во второй половине дня грозы с дождем и усилением ветра.

"С 12:00 до 21:00 мск ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывы ветра до 17 м/с", - отмечают синоптики. При этом они не исключают, что грозовая активность может отмечаться на территории столицы и предстоящей ночью, и в течение дня среды, 9 июля. По крайней мере, пока еще одно предупреждение о введении желтого уровня погодной опасности действует, начиная с 21:00 мск до 21:00 мск среды.

Вместе с тем продолжает свое действие и еще одно предупреждение - об очень сильной жаре, которая может отмечаться в дневные часы в столице до 02:00 мск понедельника, 14 июля. "В дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30-35 градусов", - напомнили в Гидрометцентре РФ.

Здесь пояснили, что значения средней суточной температуры воздуха на текущей неделе будут превышать климатическую норму на 5-7 градусов. "Очень теплыми будут ночи, дневные показатели - будут близки к абсолютным максимумам, начиная с сегодняшнего дня, при этом местами пройдут грозовые ливни с градом и порывистым ветром", - заметили синоптики. По их данным, "отголоски европейской жары быстро передадут эстафету субтропическому гребню, который вытянется на европейскую территорию со стороны Иранского нагорья и Средней Азии, и еще немного повысит температурные показатели".

В настоящее время температура воздуха на главной столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, уже превысила отметку в плюс 26 градусов. Накануне максимальная температура воздуха в столичном регионе составила плюс 29 градусов и была зафиксирована метеостанцией у гостиницы "Балчуг", что в самом центре Москвы.

Абсолютный максимум температуры для текущих суток за всю историю метеонаблюдений в городе составляет плюс 34 градуса - такой показатель зафиксировали в Москве в 1999 году.