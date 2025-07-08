В ГД создадут рабочую группу по разработке стандарта семейного контента

Это позволит наметить ориентиры, с опорой на которые можно будет создавать "более интересные условия сотрудничества", отметила первый заместитель председателя комитета Марина Ким

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи планирует создать рабочую группу для разработки стандарта семейно-ориентированного контента. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Марина Ким в рамках рабочей встречи "Просемейный контент: ценности, воспитание, безопасность".

"Сделаем экспертную рабочую группу, с которой будем вырабатывать <…> стандарт семейного контента. Чтобы там были смыслы, атрибутика - все то, что нам не хватает для того, чтобы понимать, что мы все правильно движемся в одном направлении", - сказала депутат.

Ким подчеркнула, что создание группы позволит наметить ориентиры, с опорой на которые можно будет создавать "более интересные условия сотрудничества". "Это будет такая взаимная работа в плюс для всех", - добавила она.

Парламентарий также отметила, что тема семейного контента в целом будет прорабатываться "под крылом комитета", а саму работу вполне можно сделать регулярной. "Мы всех представителей [отрасли], всех заинтересованных в целом приглашаем к такому диалогу", - заключила Ким.