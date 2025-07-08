"Росатом" планирует построить новый ветропарк в Ростовской области

Уже согласовали схему выдачи мощности с системным оператором и сетевой компанией, объект включили в территориальное планирование и программу развития региона, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Новый ветропарк "Вербная ВЭС" мощностью до 100 МВт планируется построить в Морозовском районе Ростовской области. Соглашение о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики между правительством региона и АО "ВетроОГК-3" (входит в "Росатом") подписано на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области.

"Соглашение о сотрудничества в сфере ветроэнергетики АО "ВетроОГК-3" и правительство Ростовской области подписали на форуме "Иннопром" в Екатеринбурге 8 июля. Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность реализации новых ветроэнергетических проектов в донском регионе, в частности - проекта строительства ветровой электростанции "Вербная ВЭС" установленной мощностью до 100 МВт в Морозовском районе", - сказано в сообщении.

Проект "Вербная ВЭС" уже проработан: согласована схема выдачи мощности с системным оператором и сетевой компанией, объект включен в территориальное планирование и программу развития региона. Оборудование для ветроустановок будет изготавливаться на заводах "Росатома" в Волгодонске Ростовской области и предприятиях партнеров.

По словам гендиректора АИР Игоря Бурлакова, Ростовская область в России - лидер в ветроэнергетике, занимает первое место в рейтинге Ассоциации развития возобновляемой энергетики. В регионе локализована четверть всех российских проектов в этой сфере, не только ветропарки, но и новые заводы, выпускающие оборудование для ветроэлектростанций.

Первый ветропарк "Росатома" в Ростовской области - Марченковская ВЭС мощностью 120 МВт - работает в Зимовниковском районе с 2021 года. По данным Минпромэнерго области, действующие ветропарки генерируют 8% всего выработанного ресурса в энергосистеме Ростовской области.