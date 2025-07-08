Кириенко: на конкурс "Это у нас семейное" поступило 105 тыс. заявок

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ уточнил, что финалисты в качестве приза получат уникальное семейное путешествие, а 60 семьям вручат сертификаты на улучшение жилищных условий на 5 млн рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 105 тыс. заявок поступило от желающих принять участие во втором сезоне всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"У нас за первый месяц уже 105 тыс. человек подали заявки [для участия в конкурсе "Это у нас семейное"], но время еще есть. Понимая, что в этот раз у нас пришлась подача заявок на летнее время, мы дали больше времени, чем в прошлом году, продлили до начала сентября. Поэтому еще два месяца, когда можно подавать заявки. Те, кто уже подал заявки, чтобы ничего не ждать, для них уже полностью открыты задания. В любой момент подаете заявку, присоединяетесь, задания открыты", - сказал Кириенко.

Он добавил, что финалисты в качестве приза получат уникальное семейное путешествие, а 60 семьям будут вручены сертификаты на улучшение жилищных условий на 5 млн рублей.

Конкурс "Это у нас семейное" - самый массовый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В 2025 году конкурс стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.