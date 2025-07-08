Год защитника Отечества и 80-летие Победы интегрировали в программу "Машук"

Всероссийский молодежный форум "Машук" пройдет с 9 по 23 августа

ПЯТИГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. Тематика 80-летия Победы и Года защитника Отечества интегрированы во все слоты программы Всероссийского форума "Машук". Об этом ТАСС сообщил директор форума Иван Пальцев на семинаре по подготовке организационного состава форума в Центре знаний "Машук".

"У нас 80-летие Победы, Год защитника Отечества буквально в каждой части всей программы протянуты красной линией, начиная от образовательной программы, заканчивая атмосферной и творческой программами. Будет площадка изготовления предметов быта для бойцов специальной военной операции", - сказал Пальцев.

По его словам, в рамках форума будут разработаны форматы работы педагогов с ветеранами.

"Эти тематические линии протянуты красной нитью через абсолютно любые форматы, в том числе и концертные программы", - добавил Пальцев.

Всероссийский молодежный форум "Машук" пройдет с 9 по 23 августа и объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России и юных наставников всероссийского проекта "Первые Первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. По итогам 2024 года Всероссийский молодежный форум "Машук" в Пятигорске стал победителем номинации "Событие года" Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых".