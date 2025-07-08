Депутат Горячева предложила разрешить регистрацию браков на космодромах

У граждан есть интерес к выездной регистрации на космических площадках, отметила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди") направила письмо министру юстиции Константину Чучейко с просьбой разрешить выездные регистрации брака на космодромах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат сообщила, что действующее законодательство не позволяет гражданам организовывать выездные регистрации на космодромах. При этом, по ее словам, у граждан есть интерес к выездной регистрации на космических площадках.

"Предоставление гражданам возможности регистрировать брак на космодромах позволит государству получить дополнительные доходы от организации подобных мероприятий, повысит привлекательность института брака и укрепит имидж космической отрасли как инновационной и ориентированной на человека. Для многих граждан это также станет возможностью заключить брак в уникальном и символически значимом месте", - указано в письме.