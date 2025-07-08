Средний возраст подавших заявки на конкурс "Это у нас семейное" составляет 38-45 лет

Примерно в каждой семейной команде участие принимают 5-7 человек из трех поколений

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средний возраст зарегистрировавшихся на второй сезон всероссийского конкурса "Это у нас семейное" составляет 38-45 лет, об этом сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин на пресс-конференции в ТАСС.

"Средний возраст из тех людей, которые сегодня зарегистрировались [для участия в конкурсе "Это у нас семейное"], как уже было сказано, это 105 тыс. человек, это 38-45 лет. В этих семьях двое детей, старшему в среднем 17, а младшему - 9 лет. При этом однозначно есть бабушки и дедушки. В каждой пятой семье есть и четвертое поколение - прабабушки и прадедушки", - рассказал Бетин.

Он добавил, что в среднем в каждой семейной команде участие принимают 5-7 человек из трех поколений. "У всех есть такой стереотип, что папы и дедушки точно не участвуют. Поверьте нам, что в прошлом и в этом году зачастую папы и дедушки становятся самыми активными членами в команде, которые всех сподвигают на прохождение как можно большего числа заданий непосредственно в конкурсе", - подчеркнул Бетин.

Он также пригласил желающих зарегистрироваться для участия в конкурсе. "Чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше вы сможете пройти дистанционного этапа, а значит, вероятность вашей победы и попадания в финал сильно увеличивается. Поэтому не тяните, регистрируйтесь прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик", - заключил Бетин.

Конкурс "Это у нас семейное" - самый массовый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В 2025 году конкурс стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.