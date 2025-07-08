Володин: Запад годами пытался навязывать псевдоценности, желая ослабить Россию

Председатель Госдумы отметил, что День семьи, любви и верности посвящен традиционным ценностям, сопровождающим тысячелетнюю историю страны

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Запад, желая ослабить Россию, годами пытался навязывать псевдоценности, направленные на отказ от рождения детей. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, который посвящен традиционным ценностям, сопровождающим тысячелетнюю историю нашей страны. Преданность друг другу святых Петра и Февронии Муромских помогла им преодолеть трудности, пройти жизненный путь рука об руку, отметил председатель Госдумы.

"Крепкая, счастливая семья - основа нашего общества. То, к чему стремится каждый. Залог успешного развития страны. Запад, желая ослабить Россию, годами пытался навязывать нам псевдоценности, направленные на отказ от рождения детей. Мы этого не допустили", - подчеркнул Володин.

"Когда есть семья, надежный тыл, появляются силы идти вперед, добиваться поставленных целей. Делать все ради здоровья детей. Семья - это история многих поколений, благодаря которым мы живем. Важно знать ее, помнить и рассказывать о ней своим детям и внукам. С праздником! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно!", - отметил он.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. До 2022 г. праздник являлся неофициальным. 28 июня 2022 г. ему был придан официальный статус. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.