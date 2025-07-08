"Почта Mail": большинство россиян выступили за ограничения для детей и пожилых в сети

При этом 80% опрошенных подчеркнули, что их близкие знают о методах противодействия мошенникам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 60% опрошенных россиян считают, что для их пожилых родственников и детей в интернете следует установить родительский контроль, показал опрос сервиса "Почта Mail" и разработчика антивирусного ПО Dr. Web.

11% россиян выступили за то, чтобы убрать этим категориям граждан доступ к маркетплейсам, 28% - за то, чтобы ограничить входящие звонки с незнакомых номеров. Большинство (61%) полагают, что эффективными будут ограничения на сайтах с контентом для взрослых.

При этом 80% опрошенных подчеркнули, что их близкие знают о методах противодействия мошенникам. Но тем не менее у 25% родственники уже становились жертвами телефонных мошенников, 5% сталкивались с кибератаками в мессенджерах, 4% - в онлайн-играх.

Опрос прошел в мае среди 8,2 тыс. жителей разных регионов России.