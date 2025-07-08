ABC: в США пассажирам разрешат не разуваться при досмотре в аэропортах

Отмечается, что обувь нужно будет снимать только в случае срабатывания сигнала у рамок металлоискателей

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Управление транспортной безопасности США планирует разрешить пассажирам не снимать обувь при прохождении досмотра во многих крупных аэропортах страны спустя почти 20 лет после введения этого правила. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По его данным, в служебной записке, которую управление разослало руководителям ряда аэропортов, говорится, что новое правило начнут применять 13 июля. В ней также отмечается, что главная цель заключается в постепенной реализации этой меры во всех воздушных гаванях Соединенных Штатов. Обувь нужно будет снимать только в случае срабатывания сигнала у рамок металлоискателей.

Требование всем пассажирам снимать обувь было введено в 2006 году. Это произошло через пять лет после попытки теракта на борту самолета авиакомпании American Airlines, который выполнял рейс Париж - Майами. Преступник пронес взрывное устройство в салон в ботинках, однако не смог привести его в действие. В 2011 году правила досмотра обуви были смягчены для детей до 12 лет и для взрослых старше 75 лет.