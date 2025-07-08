В Донецке празднование Дня семьи, любви и верности началось с богослужения

Министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров отметил, что молодежи все ближе становятся традиционные русские праздники и ценности

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир провел богослужение в соборном храме святых Петра и Февронии в столице ДНР, передает корреспондент ТАСС с места события.

Богослужение собрало несколько сотен человек, в их числе были врио премьер-министра ДНР Андрей Чертков, министр молодежной политики республики Кирилл Макаров и мэр Донецка Алексей Кулемзин. Затем прошел крестный ход.

"Сегодня в республике проходит комплекс мероприятий, но первое начинается у нас в храме Петра и Февронии в центре Донецка. <...> Очень радует, что курс на 8 июля направлен очень правильно: среди молодежи республики этот праздник набирает все большую популярность, отходит 14 февраля. <...> Я рад, что такой русский, православный праздник с его традициями ежегодно только возрастает в сердцах и умах каждого из молодых людей Донбасса", - сказал журналистам Макаров.

Он добавил, что молодежи все ближе становятся традиционные русские праздники и ценности, нежели западные. Неподалеку от храма участники Движения первых организовали мастер-классы по созданию талисманов и ромашек - символа праздника. У посетителей была возможность написать письмо или сделать открытку для бойцов СВО, провести семейную фотосессию. Территорию украсили белыми шарами, а также зачитали отрывки повести о Петре и Февронии.