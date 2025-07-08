Заключение брака в День семьи станет новой традицией в посольстве РФ в Минске

Российское посольство и Россотрудничество организовали в этот день торжественную роспись для семейной пары из России, а белорусско-российская семья получила благословение на венчание

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония бракосочетания и возложения цветов молодоженами к памятнику Александру Невскому впервые прошла в российском посольстве в Белоруссии в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с мероприятия.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

Российское посольство и Россотрудничество организовали в этот день торжественную роспись для семейной пары из России, а белорусско-российская семья получила благословение на венчание. Россияне Сергей Власов и Маргарита Чижова, которые пришли вместе со своими двумя детьми, рассказали, что путь к официальному браку занял у них 22 года. "Всегда было некогда: мы много раз посещали ЗАГС, но он то был закрыт, то еще что-то каждый раз не складывалось", - пояснил жених. Обе пары затем возложили цветы к памятнику Александру Невскому, который был открыт у посольства в 2023 году.

Советник-посланник посольства Владимир Ваньке рассказал журналистам, что по статистике большая часть смешанных браков в республике заключается между россиянами и белорусами. "Поэтому у этой традиции - светлое будущее. Нас радует не только то, что эти браки есть, но и то, что люди не видят никаких границ, как не существует границ между нашими государствами, так и не видят люди их в личном общении и для заключения брака и создания семьи", - сказал он.

Ваньке выразил надежду на то, что церемония возложения цветов к памятнику у посольства станет традицией для российских и белорусско-российских пар. "Создание такой праздничной атмосферы - мы эту практику вводим", - сказал он. Советник-посланник добавил, что многие пары приезжают из России в Минск, чтобы именно здесь заключить брак. "Заключают браки здесь, потому что едут куда-то дипломатами, туристами. Просто им интересно это сделать в Беларуси, Минск - это очень добрая земля и дополнительный шарм", - рассказал Ваньке. Посольство открыто для всех желающих, кому по закону положено регистрировать брак в консульских органах, подчеркнул он.

Историк Александр Гронский рассказал собравшимся о личности Невского, роли семьи князя в истории России и Белоруссии, его символичности с точки зрения единения народов. Священник Давид Бобров Белорусской православной церкви Московского патриархата, преподаватель Минской духовной академии поздравил обе семьи и отметил, что "Петр и Феврония - это два особых святых, которые выбрали любовь".