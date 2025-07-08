Защита банковских клиентов в судах: о чем просит Ассоциация российских банков

Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Верховный суд РФ, Банк России, Минфин и к помощнику президента РФ с письмами (имеются в распоряжении ТАСС), в которых просит рассмотреть вопрос правомерности взимания госпошлин с банковских клиентов при подаче ими в суды апелляционных и кассационных жалоб. По мнению ассоциации, потребители финансовых услуг по искам, связанным с нарушением их прав, должны быть освобождены от уплаты пошлины. Подробности — в материале ТАСС

Суть проблемы

Как рассказали ТАСС в Ассоциации российских банков, поводом для обращения к регуляторам стали поступающие в АРБ жалобы от граждан. Дело в том, что, согласно российскому законодательству, истцы по делам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если размер исковых требований не превышает 1 млн рублей. Это правило распространяется и на физлиц, являющихся клиентами кредитных организаций.

Однако, как следует из жалоб, которые получили в АРБ, при попытке судиться с банками граждане сталкиваются с тем, что их освобождают от уплаты пошлин только на этапе судебного разбирательства в первой инстанции. Если решение суда не устраивает, человек имеет право обращаться в вышестоящий суд. Но при подаче апелляционных и кассационных жалоб от истцов требуют оплатить государственную пошлину (3 тыс. и 5 тыс. рублей). В случае неоплаты суды оставляют жалобы без движения. По мнению ассоциации, потребители финансовых услуг должны быть освобождены от уплаты госпошлины и при подаче исковых заявлений в рамках обжалования в вышестоящие инстанции.

В АРБ отмечают, что "граждане, имеющие желание и силы самостоятельно защищать свои права потребителей посредством обращения в судебные органы, не должны сталкиваться с таким препятствием, как нехватка денежных средств на уплату государственной пошлины". При этом, как подчеркивают в ассоциации, потребитель финансовых услуг является экономически слабой стороной, которая нуждается в особой защите своих прав, а судебная защита не ограничивается только первой судебной инстанцией.

Суть просьбы

Письма за подписью президента АРБ, академика РАН Гарегина Тосуняна были направлены председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой, помощнику президента РФ — начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой, статс-секретарю — заместителю председателя Центробанка РФ Алексею Гузнову и директору правового департамента Минфина РФ Александру Скобелеву.

"Ассоциация, в том числе финансовый омбудсмен АРБ, ведет активную работу с гражданами для оказания им помощи в защите их прав. Данная деятельность направлена на повышение доверия потребителей к кредитным организациям и финансовой системе в целом", — говорится в письме, адресованном в Верховный суд. Работа АРБ с обратившимися к ней гражданами показала, что уплата пошлин оказывается для многих из них тяжелым бременем. При этом "отсутствие финансовых возможностей у гражданина не должно быть препятствием для защиты своих прав как потребителя".

"Просим высказать в наиболее оперативной для доведения до общественности форме позицию по вышеуказанной проблеме, а также концептуально поддержать идею о внесении изменений в действующее законодательство с целью урегулирования вопросов по оплате потребителями государственной пошлины при обжаловании соответствующих судебных постановлений", — заключили в письме АРБ, направленном Ирине Подносовой.

Евлалия Самедова