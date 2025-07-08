Прима-балерина Михайловского театра Приска Цайзель получила РВП в России

Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что это стало возможным благодаря указу президента России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прима-балерина Михайловского театра Приска Цайзель в рамках указа президента РФ об оказании поддержки иностранцам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности, получила разрешение на временное проживание (РВП) в России. Об этом сообщила в своем в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, жительнице Австрии Приске Фелиситас Цайзель вручили разрешение на временное проживание в России. Это стало возможным благодаря указу президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Осенью 2023 года получила приглашение от Михайловского театра в Санкт-Петербурге и приехала в Россию. После первого выступления на сцене ее приняли в труппу на позицию прима-балерины.

Официальный представитель МИД отметила, что Цайзель захотела остаться в России после того, как прожила в культурной столице полтора года. В конце мая 2025 года она обратилась в миграционную службу Санкт-Петербурга, чтобы получить разрешение на временное проживание. Управление по вопросам миграции приняло положительное решение, рассмотрев заявление.