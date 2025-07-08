ГД приняла законопроекты о назначении исправительных работ осужденным

По действующим нормам исправительные работы назначаются как осужденному, имеющему основное место работы, так и не имеющему его

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях два законопроекта, по которым исправительные работы предлагается назначать только осужденным, имеющим основное место работы.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов партии "Единая Россия" в марте 2024 года и принят в первом чтении в сентябре того же года. Изменения касаются Уголовного кодекса РФ.

По действующим нормам исправительные работы назначаются как осужденному, имеющему основное место работы, так и не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. Законом устанавливаются, что исправительные работы назначаются только осужденному, имеющему основное место работы.

В статье о принудительных работах предлагается указать, что они заключаются в содержании осужденного в учреждении уголовно-исполнительной системы и привлечении его к труду в местах, определяемых учреждением уголовно-исполнительной системы. Сейчас принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Принятыми ко второму чтению поправками расширяется перечень категорий граждан, которым не назначаются принудительные работы. Так, в перечень включены одинокие отцы, имеющие детей в возрасте до трех лет.

Вторым принятым законом изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Устанавливается, что осужденные к исправительным работам привлекаются к отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора. Сейчас на это отводится не более 30 дней. Также уточняется, что осужденный, уволенный с основного места работы после вынесения приговора суда, обязан трудоустроиться самостоятельно или встать на учет в службе занятости для поиска работы в течение 15 дней со дня постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции или со дня увольнения.