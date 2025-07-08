В Петропавловке показали фотохронику 80 лет Ленинградского парада Победы

Выставка "Ленинградский парад Победы" будет открыта до 26 августа 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Фотохронику возвращения Ленинградской гвардии, Ленинградского парада Победы и празднования юбилеев знакового для России и всего мира события представили широкой публике в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости. Временная экспозиция "Ленинградский парад Победы" приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"На выставке в Петропавловской крепости можно увидеть фотохронику этого памятного дня: на снимках - грандиозные триумфальные арки, гвардейские части, победным маршем шествующие по улицам Ленинграда, и тысячи ленинградцев, с цветами встречающие воинов-победителей", - говорится в сообщении.

Широкой публике также представили фотографии, иллюстрирующие, как Ленинград отмечал юбилеи Победы: закладки Московского и Приморского парков Победы осенью 1945 года, масштабного военного парада и шествия ветеранов по Невскому проспекту в 1965-м, строительства и открытия Монумента героическим защитникам Ленинграда к 30-летию Победы в 1975 году, чей 50-летний юбилей отмечается сейчас, а также открытия стелы "Городу-Герою Ленинграду" на площади Восстания в 1985-м.

Историческую фотохронику дополняют графические произведения ленинградских художников, запечатлевшие в разные годы Ленинград и ленинградцев в день празднования Победы над фашизмом. Среди них работы В. А. Ветрогонского, В. Ф. Матюх, А. В. Любимовой, С. Б. Юдовина, Н. И. Кофанова, О. А. Почтенного, В. М. Измайловича, М. П. Бобышева, С. Ф. Панкратова, Л. Н. Беляниновой. Также визуальный экспозиционный ряд иллюстрируют юбилейные и памятные медали, поздравительные открытки "С Днем Победы!" разных лет, сувенирная продукция Ленинградского фарфорового завода (ныне ИФЗ) с символикой Победы.

Временную экспозицию составили предметы из собраний Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Выставка "Ленинградский парад Победы" будет открыта для широкой публики до 26 августа 2025 года.

Спустя 80 лет

8 июля 1945 года вошел в историю города как день возвращения Ленинградской гвардии и день Ленинградского парада Победы. На входе в город соорудили три триумфальные арки, через которые победным маршем прошли гвардейские части, защищавшие Ленинград в 1941-1944 годах. На Дворцовой площади состоялся парад. А вечером ленинградское небо озарил праздничный салют.

О музее

Государственный музей истории Санкт-Петербурга - один из крупнейших в России исторических музеев. В его фондах хранится более 1,3 млн экспонатов, отражающих историю города на Неве с момента его основания до современности. Центром музея является Петропавловская крепость с Петропавловским собором - одним из символов Санкт-Петербурга. Музей истории города объединяет несколько филиалов: Особняк Румянцева на Английской набережной, Музей-квартиру А. А. Блока, Музей С. М. Кирова, Музей "Монумент героическим защитникам Ленинграда" на площади Победы, Музей печати, Музей петербургского авангарда (дом Матюшина) и Шлиссельбургскую крепость Орешек.