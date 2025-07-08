Во дворе Музея Москвы пройдет семейный книжный фестиваль

Вход на мероприятие свободный

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 20 издательств и букинистов проекта "Мосвинтаж" станут участниками семейного книжного фестиваля во дворе Музея Москвы, который пройдет 12 и 13 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства "Синдбад".

"Ни для кого не секрет, что книжный рынок - это узкий мир, где все друг друга знают. За годы работы на больших книжных фестивалях и ярмарках мы сдружились, а недавно решили объединиться и проводить небольшие фестивали и гаражные распродажи. <...> И очень признательны "Музею Москвы" за то, что уже в четвертый раз приглашает нас к себе", - приводят в пресс-службе слова директора по продвижению издательства "Питер" и идейного вдохновителя мероприятия Зары Щербаковой.

Свои книги представят издательства "Питер", "Livebook", "Синдбад", "Рипол классик", "Фантом пресс", "Проспект", "Дом историй", "Компасгид", "Буксмарт", "Умная бумага", "Гнозис", "Пушкинский дом", "Карьера пресс", "Белая Ворона", "Самокат", "Этерна", "Универсалист", "Искусство 21 век", "Редкая птица". Как подчеркивают организаторы, фестиваль направлен на семейную аудиторию с детьми разных возрастных категорий.

В фокусе внимания предстоящего фестиваля - книжные редкости. "У каждого издательства в арсенале имеется запас отличных книг, которые выпали из поля внимания читающего сообщества и такие небольшие мероприятия как наш фестиваль - отличный способ напомнить всем о наших сокровищах. Читатели здесь найдут книги на любой вкус и кошелек: от детектива до китайских маньхуа, от фэнтези до рецептов, от айти-литературы до НЛП, и, конечно, полезные и добрые книги для детей", - заключила Щербакова.

Ярмарка будет работать в выходные с 12:00 до 20:00. Вход на мероприятие свободный.