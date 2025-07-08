Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения лиссавируса в России

В надзорном ведомстве добавили, что лиссавирус австралийских летучих мышей по происхождению схож с вирусом бешенства

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Угрозы возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей в России отсутствует, вирус не передается от человека к человеку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По имеющейся информации в СМИ, несколько месяцев назад в штате Новый Южный Уэльс мужчину укусила зараженная летучая мышь. После развития тяжелой симптоматики мужчина скончался в больнице штата. С 1996 года это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения человека лиссавирусом в Австралии. <…> Угроза возникновения и распространения данного вируса на территории РФ отсутствует, так как лиссавирус австралийских летучих мышей не передается от человека человеку и переносится определенным видом летучих мышей, которые обитают только на территории Австралии", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что лиссавирус австралийских летучих мышей по происхождению схож с вирусом бешенства. Он поражает ЦНС и передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей, после развития симптомов заболевания лечение бессильно. "Единственная профилактика заражения - введение антирабического иммуноглобулина сразу после укуса животного, вакцина против бешенства. В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработаны праймеры для лабораторного обнаружения лиссавирусов", - заключили в Роспотребнадзоре.