В Москве пошел ливень

Синоптики Гидрометцентра РФ ранее объявили в столице и по области желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сильный дождь пошел в ряде районов Москвы и Подмосковья к концу рабочего дня. Об этом передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столичного региона.

В частности, интенсивные осадки отмечаются в центре города, в том числе в районе штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре, а также на востоке и юго-востоке и в ближайшем Подмосковье. В некоторых районах был замечен небольшой град. При этом яркое летнее солнце, несмотря на ливень, продолжает светить.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ объявили в столице и по области желтый уровень погодной опасности, связанный с возможной грозой и ливнем, при которых также могут усиливаться до 17 м/с порывы ветра. Кроме того, в регионе действует и предпоследний в колористической шкале погодных предупреждений оранжевый уровень, связанный с сильной жарой, которая может достигать плюс 35 градусов. Синоптики не исключают, что в предстоящие дни могут быть побиты температурные рекорды прошлых лет.

Для сегодняшнего дня рекорд принадлежит 1999 году, когда воздух в Москве прогрелся до плюс 34 градусов. К настоящему времени воздух на главной столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 32,5 градуса. В то же время в центре мегаполиса, в районе гостиницы "Балчуг" метеостанция зафиксировала плюс 33,7 градуса.