Депутат Буцкая предложила ввести единую федеральную награду за любовь и верность

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства отметила, что необходимо прийти к единообразию, чтобы у граждан "не было ощущения, что где-то ценят больше, где-то меньше"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Некоторые регионы награждают семьи, которые много лет прожили в браке, необходимо закрепить такую награду на федеральном уровне. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Она отметила, что 8 июля во многих регионах России награждают семьи, которые долго прожили в браке.

"Где-то это может быть 50 лет, где-то 60 лет и так далее. <...> Уже не первый год, 8 июля, мы поднимаем вопрос о том, чтобы вот эту награду, вот этот знак за любовь, верность, сделать единым, федеральным", - сказала депутат.

Она отметила, что в этом вопросе необходимо прийти к единообразию, чтобы у граждан "не было ощущения, что где-то ценят больше, где-то меньше".

"Нам важны все крепкие, многодетные, многопоколенные семьи. <...> Им есть чем поделиться, а нам есть за что сказать таким семьям спасибо", - сообщила парламентарий.