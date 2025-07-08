Жильцам атакованного дома на Запорожье помогут восстановить поврежденные квартиры

Проводится оценка разрушений и ущерба, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Власти помогут жильцам восстановить квартиры, поврежденные в результате удара Вооруженных сил Украины 7 июля по жилому кварталу в Васильевке Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Жильцы многоквартирного дома [пострадавшего при атаке] вернулись в квартиры, сейчас проводится оценка разрушений и ущерба. Людям будет оказана материальная помощь и помощь в восстановлении квартир", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, жизням пострадавших из-за удара ВСУ ничего не угрожает, они проходят лечение с положительной динамикой. Электроснабжение дома восстановлено, коммунальщики продолжают разбирать поврежденные конструкции.

7 июля ВСУ ударили по жилому кварталу в Васильевке Запорожской области. Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома. Шесть пострадавших госпитализированы в городскую больницу. Всего повреждены более 10 квартир.