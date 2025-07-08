В Подмосковье почти 240 тыс. жителей прошли онкоскрининг полости рта

Уточняется, что люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Диагностику новообразований полости рта - люминесцентную стоматоскопию - в Подмосковье с начала года прошли почти 240 тыс. пациентов, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Люминесцентная стоматоскопия - абсолютно безболезненная процедура, позволяющая специалисту выявить патологические изменения в тканях и при необходимости направить пациента на углубленное обследование. Всего в регионе с начала года такую диагностику прошли почти 240 тыс. пациентов, из них у 384 было заподозрено онкологическое заболевание, и они были направлены на консультацию к врачу-онкологу", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Уточняется, что люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.