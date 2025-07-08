Госдума приняла в I чтении законопроект о туристских тропах

В документе отмечается, что туристская тропа может быть создана по инициативе юрлица, в том числе федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа субъекта РФ, органа местного самоуправления, а также индивидуального предпринимателя

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о создании в России Национальной системы туристских троп.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Викторией Абрамченко. Изменения предлагается внести в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", закрепив в нем понятие туристские тропы. Согласно проекту, туристские тропы будут предназначены для пеших, велосипедных, лыжных, конных походов. При этом земли, на которых они будут расположены, должны быть обустроены системой навигации и ориентирования. На протяжении туристической тропы также будет допускаться размещение элементов благоустройства и некапитальных строений.

Законопроектом предполагается создание в РФ Национальной системы туристских троп. В документе отмечается, что туристская тропа может быть создана по инициативе юрлица, в том числе федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа субъекта РФ, органа местного самоуправления, а также индивидуального предпринимателя. Создание туристских троп и управление ими будет осуществляться на основании утвержденного паспорта туристской тропы, порядок разработки и утверждения которого установит правительство РФ. Все туристские тропы, в зависимости от их расположения, предлагается делить на федеральные, региональные и муниципальные туристские тропы, а также туристские тропы на особо охраняемых природных территориях.

После создания туристской тропы сведения о ней, согласно законопроекту, должны будут вноситься в Единый реестр туристских троп. Законопроектом предлагается закрепить основные положения о создании и ведении такого реестра. Предполагается, что он будет содержать сведения о полном названии туристской тропы, местоположении и протяженности, о ценности туристской тропы для лечебно-оздоровительных, рекреационных, физкультурно-спортивных, познавательных целей, о ее операторе.

Также предлагается установить, что использование земельных участков или лесных участков для создания туристских троп будет осуществляться в соответствии с Земельным кодексом РФ и Лесным кодексом РФ. Соответствующие изменения предлагается внести в указанные законодательные акты. При этом не будет допускаться использование для создания туристских троп земель и земельных участков из состава земель обороны, безопасности, а также сельскохозяйственных угодий.

Запрос от регионов

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экономполитике, координатора направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежды Школкиной, сегодня многие регионы хотят создавать туристские тропы, однако из-за отсутствия закрепленного в законе понятия, не могут направить деньги из бюджета на эти цели.

"Нет объекта - нет целеполагания. Поэтому в законопроекте дается определение и самой "туристской тропе", и тому, кто может ее создавать и управлять ею", - сказала депутат журналистам. Она отметила, что инициатива была разработана в соответствии с поручением президента РФ и по инициативе регионов.