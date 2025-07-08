Университет обучает оппозиционных лидеров иностранных государств в Школе международных отношений, которая работает на базе американского учебного заведения, считают в Генпрокуратуре

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Йельский университет (Yale University). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Йель оправдывает средства, выделенные на дискредитацию органов государственной власти России. Речь о Йельском университете (Yale University, США), образовательно-интервенционную деятельность которого Генпрокуратура признала нежелательной", - говорится в сообщении.

Как уточняет Генпрокуратура, университет обучает оппозиционных лидеров иностранных государств в Школе международных отношений, которая работает на базе американского учебного заведения. Среди российских выпускников программы - руководители и активисты ФБК (признан экстремистской организацией, запрещен в РФ), которые воспользовались полученными знаниями для эскалации протестной активности в РФ.

"Университетом проводится работа по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ", - добавили в ведомстве.

Йельский университет - исследовательский университет США, один из ведущих вузов мира, входит в "Лигу плюща".