Во Владикавказе прошел парад "Россия - семья семей"

Участие в торжественном шествии приняли многодетные семьи, представители общественных организаций, Общероссийского народного фронта, чиновники

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июля. /ТАСС/. Парад "Россия - семья семей" прошел во Владикавказе в честь празднования Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"В праздник святых Муромских чудотворцев благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии в День семьи, любви и верности в центральной части столицы Северной Осетии состоялся всероссийский парад семьи "Россия - семья семей", - говорится в сообщении.

Началось мероприятие с молебна, который возглавил архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим, затем прошло торжественное шествие семей к Центральному парку им. К. Л. Хетагурова, где состоялся праздничный концерт.

Участие в торжественном шествии приняли многодетные семьи, представители общественных организаций, Общероссийского народного фронта, чиновники.