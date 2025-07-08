В Татарстане молодым парам будут выдавать гранты на свадьбу

Возраст жениха или невесты должен быть до 35 лет включительно

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Молодые пары в Татарстане смогут получить 100 тыс. рублей на проведение свадьбы. Об этом сообщает Минмолодежи республики.

"Министерство по делам молодежи запустило уникальный для всей страны социальный проект - "Гранты молодоженам Татарстана". До конца 2025 года будет выделено финансовое поощрение молодым парам республики, вступающим в брак. Размер каждого гранта составит 100 тыс. руб. Средства предназначены исключительно для организации праздничной церемонии в определенном тематическом формате, подчеркивая значимость свадьбы как важнейшего этапа жизни супругов", - говорится в сообщении.

Грантовые средства молодожены могут направить на аренду площадки для регистрации брака, оформление и декорирование площадки, музыкальное сопровождение мероприятия, приглашение артистов, свадебные костюмы и наряды, изготовление полиграфии и сувенирной продукции и на прочие организационные расходы.

Отмечается, что получить гранты смогут молодые семьи, которые регистрируют брак в органах ЗАГС Татарстана. Также возраст жениха или невесты должен быть до 35 лет включительно. До подачи заявки пара должна проживать в республике не менее трех лет.

"Наш конкурс открывает возможность окунуться в удивительный мир свадебных традиций и обычаев, сохраняя их самобытность и красоту в современном мире. Грантовая поддержка позволит молодым татарстанцам устроить незабываемое торжество, наполненное песнями, танцами, обрядами и традициями своей семьи, своего родного края", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра по делам молодежи Татарстана Софьи Галиевой-Мустафиной.

Подать заявку можно в мобильном приложении "Услуги РТ 2.0". Отмечается, что к заявке паре необходимо прикрепить видеопрезентацию, творческое описание и смету расходов на предстоящее торжество.