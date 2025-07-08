Лукашенко рассказал, какую работу считает самой лучшей

Президент Белоруссии назвал лучшей профессией руководителем хозяйства

МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината "Заря" в Могилевской области рассказал, что считает самой лучшей работу руководителя хозяйства.

"Самая лучшая профессия, самая лучшая работа - руководителем хозяйства. Поверь мне, я семь лет отработал руководителем. Свою работу сравниваю - мне ночью снятся поля", - заявил глава государства, обращаясь к гендиректору агрокомбината Екатерине Заровской. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

По данным пресс-службы лидера республики, Лукашенко также обратил внимание, что подобные хозяйства, которые эффективно работают, не имеют долгов перед государством и банками, нужно дополнительно поддерживать в реализации тех или иных проектов.