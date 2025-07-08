Украинцы ответили ругательствами на призыв ВСУ полюбить военкоматы

В комментариях на сайте издания "Украинская правда" граждане Украины называли эти призывы издевательством

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Опубликованный в интернете призыв Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) полюбить территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и не относиться к ним враждебно не нашел широкой поддержки в обществе. Более того, некоторые украинцы не стеснялись в выражениях, реагируя на сообщение.

"Мы также должны противостоять внутреннему вызову: все большему недоверию и непониманию относительно мобилизации и работы ТЦК. Слишком часто эти центры воспринимаются с подозрением, как будто они существуют, чтобы усложнять жизнь, а не защищать ее. <...> Сегодня каждый гражданин обязан переосмыслить свое отношение к мобилизации", - говорится в сообщении ВСУ на сайте издания "Украинская правда".

Сообщение вызвало негативную реакцию у украинцев. В комментариях они использовали ругательства, сравнивая эти призывы с половым органом, и называли их издевательством.

Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. В понедельник взрывы прогремели на территории сразу двух военкоматов - в Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране.