Хуснуллин: в России порядка 9 тыс. парков благоустроили с 2017 года

В 2025 году планируется благоустроить 5 тыс. общественных территорий

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 9 тыс. парков благоустроили в России с 2017 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"С 2017 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в России благоустроено порядка 9 тыс. парков", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

С 2025 года проект "Формирование комфортной городской среды" вошел в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по решению президента России Владимира Путина. В 2025 году планируется благоустроить 5 тыс. общественных территорий, из которых свыше 1,3 тыс. - парки, добавил глава Минстроя Ирек Файзуллин. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды ведутся работы по благоустройству 49 парков, заключил он.