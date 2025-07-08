В Северной Осетии с начала 2025 года трудоустроили 1,5 тыс. человек

За 6 лет реализации нацпроекта "Демография" обучение новым специальностям прошли 3,5 тыс. человек, отметила заместитель председателя комитета по занятости населения Элла Авакова

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии с начала года трудоустроили 1,5 тыс. человек из 2,5 тыс. безработных. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по занятости населения Элла Авакова.

"С начала текущего года в органы службы занятости обратились более 4 тыс. человек, 61% из которых признаны безработными с назначением пособия. Их численность на 1 июля 2025 года составила 2,5 тыс. человек, трудоустроены - 1,5 тыс.", - сказала она.

За 6 лет реализации нацпроекта "Демография" обучение новым специальностям прошли 3,5 тыс. человек.

Также по итогам прошедшей в конце июня ярмарки трудоустройства "Работа России" выдано порядка 100 направлений на собеседование. Многие из кандидатов уже трудоустроены.

"В условиях нынешних изменений экономики и рынка труда наша задача - обеспечить баланс интересов сотрудников, работодателей и органов власти. Каждый житель республики, который находится в поисках работы, должен знать, что ему помогут. Для этого между органами власти и бизнесом необходимо выстроить тесную коммуникацию. Каждому желающему трудиться нужно оказать содействие в получении допобразования, повышении квалификации, прохождении практики", - сказал премьер республики Борис Джанаев.