С Поклонной горы в честь Великой Победы стартовал бронепробег "Дорога Мужества"

Участникам предстоит проехать 1 590 км

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бронепробег "Дорога Мужества" на раритетной бронетехнике стартовал в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" (ВТО), которое является организатором мероприятия и партнером агентства.

"8 июля на Поклонной горе в Москве дан старт VII бронепробегу "Дорога Мужества". Участникам предстоит проехать 1 590 километров по маршруту Москва - Ржев - Великие Луки - Псков - Великий Новгород - Валдай - Тверь - Москва. Акция посвящена 80-летию Великой Победы", - сказали там.

Президент ВТО Алексей Мигалин подчеркнул роль его организации в сохранении исторической правды. "В составе Военно-технического общества шесть добровольцев, которые находятся в зоне СВО, два из них здесь, это находящиеся в отпуске я и Владимир Попов, остальные находятся в местах дислокации своих подразделений. Поэтому мы не только на информационном поле воюем, но и на реальном. Военно-техническое общество всегда будет стоять на принципах исторической правды и сохранения технического наследия армии СССР и России", - сказал он.

Под марш "Прощание славянки" колонна стартовала с Поклонной горы в 11:30 мск. Первая остановка бронепробега - город воинской славы Ржев. Колонна исторической техники прибудет к Мемориалу Советскому солдату 9 июля в 10:00 мск. В городах, принимающих бронепробег, пройдут памятные мероприятия, а экипажи расскажут об истории создания и эксплуатации своих машин.

Военно-техническое общество - первая гражданская общественная организация, допущенная к участию в параде Победы на своей технике. С 2017 по 2019 годы колонна бронеавтомобилей принимала участие в Калининграде. Начиная с 2022 года, экипажи ВТО 9 мая ежегодно проводят свои машины по Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Первый бронепробег "Дорога Мужества" прошел в 2017 году. В 2020 году патриотическая акция "Дорога Мужества" вошла в План основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанный по указу президента РФ Владимира Путина. Седьмой бронепробег "Дорога мужества" проходит при поддержке Правительства Москвы. Безопасность акции и сопровождение колонны обеспечат военнослужащие Военной автомобильной инспекции Росгвардии.

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