В Крыму отремонтировали 24 берегоукрепительных сооружения после шторма 2023 года

Общая площадь восстановленных набережных в регионе составила более 54 тыс. кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более 8 км завершили в Республике Крым после разрушительного шторма 2023 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"В Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более 8 км, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года. Они расположены на территории Алушты, Ялты и Николаевского сельского поселения Симферопольского района. Благодаря поддержке президента и правительства РФ нашей республике в прошлом году было выделено на эти цели более 4,6 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Общая площадь восстановленных набережных в регионе составила более 54 тыс. кв. м, а площадь пляжей после восстановления увеличилась более чем на 70%, отметил Аксенов.

"Например, общая площадь пляжной зоны санатория "Мисхор", включая набережную "Русалка", увеличилась с 519 до 1 200 кв. метров. Средняя ширина пляжной зоны до кромки воды ранее составляла около 7,5 метра, теперь - более 20 метров. Площадь пляжной зоны пансионата "Кастрополь" увеличилась с 1 760 до 2 570 кв. метров, а средняя ширина до кромки воды - с менее 16 до более 21 метра", - перечислил глава республики. Уточняется, что на пляжах выполнены работы по благоустройству, установлена необходимая инфраструктура.

27 ноября 2023 года на юг России обрушился мощный шторм. Ураганный ветер и осадки привели к подтоплениям, перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта. В Крыму общая сумма ущерба инфраструктуре составила порядка 68 млрд рублей. Власти Крыма сообщали о планах направить на ремонт берегоукрепительных сооружений в 2025 году порядка 10 млрд рублей.