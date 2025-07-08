ГД может предложить новые основания для лишения гражданства ко II чтению

Вице-спикер Ирина Яровая также обратила внимание, что изначальная версия законопроекта, которую разработала депутат, охватывала более широкий перечень преступлений

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Список насильственных преступлений сексуального характера, за совершение которых предлагается лишать приобретенного гражданства, может быть расширен ко второму чтению соответствующего законопроекта. Об этом на пленарном заседании заявила руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая также является одним из авторов документа.

"Мы готовы ко второму чтению предложить дополнительные составы, расширив перечень насильственных преступлений сексуального характера. В ближайшее время организую обсуждение более широкой версии законопроекта со всеми уполномоченными органами", - сказала Яровая.

Вице-спикер также обратила внимание, что изначальная версия законопроекта, которую разработала депутат, охватывала более широкий перечень преступлений. Однако эту версию документа не поддержал уполномоченный орган правительства РФ.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Это наказание предлагается установить за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.

Также в перечень оснований предлагается добавить публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

В ходе обсуждения законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по которым мигрантов будут лишать приобретенного российского гражданства. Он также призвал российское правительство выразить поддержку этой инициативе депутатов.