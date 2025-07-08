Долги водоканала столицы КБР перед энергетиками достигли 739 млн рублей

Водоканал относится к категории социально значимых "неотключаемых" абонентов, что усложняет процесс применения к нему механизма ограничения электроснабжения за долги, поясняют специалисты

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Задолженность одного из самых крупных коммунальных предприятий Кабардино-Балкарии (КБР) - "Нальчикского водоканала" - перед энергетиками региона достигла 739 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Задолженность за потребленную электроэнергию МУП "Нальчикский водоканал" на 1 июня 2025 года достигла 739 млн рублей. Это крупнейший должник "Россети Северный Кавказ" в Кабардино-Балкарии. За неполных два года функционирования предприятие оплатило всего 9,4% потребленной электроэнергии", - говорится в сообщении.

Водоканал относится к категории социально значимых "неотключаемых" абонентов, что усложняет процесс применения к нему механизма ограничения электроснабжения за долги, поясняют специалисты.

В отношении должника ведется претензионно-исковая работа. В пользу энергокомпании уже вынесено 39 судебных решений на сумму 391 млн рублей. В настоящее время на рассмотрении в судах находится еще два десятка исков.