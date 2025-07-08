Молодожены регионов РФ создали семьи на свадебном фестивале

В рамках мероприятия обручились и ветераны специальной военной операции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 200 молодоженов из разных регионов страны, в том числе ветераны СВО, создали семьи на II Всемирном свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца" в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС.

В День семьи, любви и верности 8 июля в Москве состоялся II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца", который объединил на своей площадке молодоженов из разных регионов страны. Ключевым событием программы стала церемония единовременного бракосочетания влюбленных пар со всей страны. В рамках фестиваля семьи создали и ветераны специальной военной операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам фестиваля с посланием, отметив, что уже второй год главной традицией фестиваля является церемония бракосочетания и пожелав новым семьям хранить чувства взаимопонимания, уважения, доверия и те ценности, которые передали предки.

К молодоженам обратился и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Семьи, которые созданы в день семьи любви и верности 8 июля, счастливы и живут душа в душу. Уверен, что у каждого из вас так будет", - сказал он.

Заместитель министра обороны Анна Цивилева также поздравила молодоженов и подчеркнула, что в союзе пары должны совместно поддерживать друг друга, и проходить даже трудные истории и испытания. "Я от всей души желаю, чтобы вы были всегда вместе, и то чувство, которое сегодня связывает вас, сохранилось на многие годы и приумножилось", - отметила она.

О фестивале

Фестиваль проходит в национальном центре "Россия" с 8 по 13 июля. В день старта мероприятия прошло праздничное шествие пар. После этого состоялась массовая церемония бракосочетания. Завершится день определением пола ребенка молодоженов первого Всероссийского свадебного фестиваля, а также концертом музыкального исполнителя Niletto.

Символом II всероссийского свадебного фестиваля стало пламя семейного очага, которые пары молодожен прошлого фестиваля передали парам нового года. "Этот огонь был привезен из города Мурома, где жили наши святые Петр и Феврония. Это очень символично, потому что огонь символизирует очаг, тепло, уединение, уют", - пояснила Цивилева.