У побережья Кубани температура воды достигла 26 градусов

На территории Краснодарского края до 11 июля действует штормовое предупреждение о сильной жаре

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Море у берегов Краснодарского края продолжает прогреваться - по данным синоптиков, максимальная температура воды 8 июля достигла 26 градусов, сообщается в телеграм-канале регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Температура воды <…> 8 июля составляет на Азовском побережье: Ейск - +26°C, Приморско-Ахтарск - +24°C, Темрюк - +25°C. Черноморское побережье: Анапа - +22°C, Новороссийск - +24°C, Геленджик - +24°C, Туапсе - +24°C, Сочи - +24°C", - говорится в сообщении.

На территории Краснодарского края до 11 июля действует штормовое предупреждение о сильной жаре, температура может достигать 40 градусов.