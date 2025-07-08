ФСБ: вербуемые через мессенджеры спецслужбами Киева понесут суровое наказание

Ведомство вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ФСБ пообещала неотвратимое суровое наказание лицам, вербуемым через соцсети и мессенджеры спецслужбами Украины для терактов, диверсий и шпионажа. Об этом заявили в ЦОС ФСБ в связи с вынесенным Севастопольским городским судом приговором к 17 годам лишения свободы за госизмену 37-летнему жителю Севастополя, осужденному за передачу данных Главному управлению разведки Минобороны (ГУР МО) Украины об объектах противовоздушной обороны и подразделениях Черноморского флота.

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения экономического ущерба нашей стране, - подчеркнули в ЦОС. - Как показывает практика реализации российскими спецслужбами и правоохранительными органами принципа неотвратимости наказания, все преступники будут привлечены к заслуженной и суровой ответственности".

По данным ФСБ, задержанный в декабре 2024 года мужчина инициативно вступил в чат мессенджера Telegram, координируемый ГУР МО Украины для разведывательной и диверсионно-террористической деятельности в России. По их заданию россиянин собирал и направлял информации о местоположении постов воздушного наблюдения, средств противовоздушной обороны, подразделений Черноморского флота в Севастополе. Информация предназначалась для нанесения противником огневого поражения по дислоцируемым на полуострове российским военным объектам.

Как сообщили в прокуратуре Севастополя, подсудимый - 37-летний местный житель Вадим Сороколетов.