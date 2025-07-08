В Вологодской области в разы увеличили объем средств на сохранение храмов

В прошлом году на восстановление привлекли почти 495 млн рублей, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области в разы увеличили объем бюджетных и привлеченных средств на восстановление храмов в регионе. В прошлом году на эти цели было направлено почти 495 млн рублей, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Почти 495 млн рублей направили в прошлом году на сохранение духовно-культурного наследия Вологодчины. Так, на сохранение духовно-культурного наследия Вологодчины с помощью фонда [благотворительного фонда "Наследие русского Севера"] привлекли 46,7 млн рублей, - в четыре раза больше, чем в 2023 году, тогда было 11,5 млн рублей", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале по итогам заседания попечительского совета фонда.

Большую часть этих средств - 40 млн рублей - направили на реставрацию Сретенского храма и храма Иоанна Златоуста в Вологде, работа на этих объектах продолжается. Помимо этого, проведены работы по восстановлению Южной башни и Всесвятского храма Спасо-Прилуцкого монастыря. На площади Революции в центре Вологды возвели обетный храм-часовню Всемилостивого Спаса. Из частной собственности удалось выкупить храм Михаила Архангела в селе Нелазское Череповецкого района, сообщил губернатор.

"Кроме того, на сохранение объектов религиозного назначения привлекли из федерального бюджета 204 млн рублей, а также направили 290 млн рублей областных средств. Для сравнения: в 2023 году регион выделял только 15 млн рублей на эти цели. По нашей программе "Дорога к храму" привлекли средства фонда на ремонт и обновление 30 дорог, ведущих к храмам в сельской местности, а также сетей коммунальной инфраструктуры", - сообщил Филимонов.

При этом продолжаются восстановительные работы в храме Сретения Господня в Вологде, в храме святителя Иоанна Златоуста и Владимирского храма в Вологде, в храме Илии Пророка в Белозерске. В этом году планируется реставрация Храма Александра Невского и Воскресенского кафедрального собора в Вологде.

В Вологодской области насчитывается более 250 монастырей, храмов и часовен.