В День семьи, любви и верности на Ставрополье провели "Парад семей"

В пресс-службе администрации Предгорного округа Ставропольского края назвали сердцем праздника конкурс детских колясок, велосипедов и машинок "Мой первый транспорт"

ПЯТИГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. "Парадом семей" и ромашковым флешмобом отметили День семьи, любви и верности на Ставрополье, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Предгорного округа региона.

"Станица Ессентукская стала эпицентром торжеств, посвященных Дню семьи, любви и верности, собрав сотни жителей и гостей Предгорного округа. Главным событием праздника стал масштабный "Парад семей", продемонстрировавший единство поколений и незыблемость семейных ценностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сердцем праздника стал зрелищный парад-конкурс детских колясок, велосипедов и машинок "Мой первый транспорт". Активное участие в подготовке и поддержке юных участников приняли целые семьи - бабушки, дедушки, братья, сестры, что создало неповторимую атмосферу тепла и сплоченности. Все участники конкурса были отмечены дипломами, грамотами и ценными развивающими призами.

"Особую эмоциональную окраску празднику придал семейный ромашковый флешмоб. Сотни людей, с букетами ромашек в руках - символом Дня семьи, любви и верности, - прошествовали по центральной площади станицы. Это красочное шествие стало ярким символом любви, верности и неразрывной связи между поколениями", - сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, для гостей праздника были организованы многочисленные интерактивные площадки, увлекательные мастер-классы и насыщенная концертная программа.

"Семья - это краеугольный камень нашего общества, и наша первостепенная задача - всемерно поддерживать и укреплять институт семьи. "Парад семей" - это уникальная возможность для семей провести время вместе, почувствовать свою принадлежность к большому и дружному сообществу. Видеть счастливые лица детей и родителей - это лучшая награда и стимул для дальнейшей работы в этом направлении", - приводятся в сообщении слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.