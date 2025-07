В центре Лондона открылся магазин рок-группы Oasis после ее воссоединения

В магазине представлена коллекция футболок, ветровок, свитшотов, худи с логотипом группы или изображением братьев Галлахеров и названием их наиболее известных композиций

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Официальный магазин британской рок-группы Oasis открылся на Карнаби-стрит в центре Лондона после первого за 16 лет совместного концертного тура братьев Ноэла и Лиама Галлахеров. Как передает корреспондент ТАСС, из-за повышенного ажиотажа вход в бутик осуществляется по предварительной электронной записи.

Те поклонники Oasis, которые не успели забронировать свой слот на ближайшие дни, также могут попасть внутрь, однако им придется простоять в очереди: в связи с наплывом желающих администрация магазина ограничивает число покупателей внутри. Период ожидания может составлять до часа, сообщили корреспонденту ТАСС сотрудники магазина, который располагается по соседству с бутиком другой знаменитой британской рок-группы The Rolling Stones.

В самом магазине представлена коллекция футболок, ветровок, свитшотов, худи с логотипом Oasis или изображением Галлахеров и названием их наиболее известных композиций, включая Wonderwall, Roll With It, Cigarettes and Alcohol и Supersonic. Кроме того, продаются виниловые пластинки Definitely Maybe, (What's The Story) Morning Glory?, The Masterplan, Be Here Now, Heathen Chemistry, а также коллекционные фигурки музыкантов и другая сувенирная продукция. Часть коллекции была разработана совместно с компанией Adidas.

Одновременно с лондонским магазином был открыт бутик в Бирмингеме - втором по численности городе Великобритании. В конце июня начали работать официальные магазины Oasis в Манчестере и Кардиффе. 4 августа свои двери откроют бутики в Эдинбурге и Дублине. Во всех перечисленных городах, за исключением Бирмингема, пройдут концерты Oasis в период с июля по сентябрь.

Бум популярности

После объявления о туре Live' 25 летом 2024 года около 1,5 млн билетов на первые 17 концертов Oasis в Соединенном Королевстве и Ирландии были распроданы за 10 часов. Позднее из-за повышенного интереса Галлахеры значительно расширили программу выступлений, сделав ее международной. Зарубежные концерты Oasis пройдут в Торонто, Чикаго, Ист-Ратерфорде (пригород Нью-Йорка), Пасадине (штат Калифорния), Мехико, Сеуле, Токио, Мельбурне, Сиднее, Буэнос-Айресе и Сантьяго-де-Чили.

Тур, который состоит из 41 выступления, завершится в Сан-Паулу 23 ноября. Первые шоу прошли 4 и 5 июля на стадионе "Принсипэлити" в Кардиффе. Больше всего концертов - по пять - музыканты дадут в Хитон-парке родного Манчестера и на лондонском стадионе "Уэмбли".

После анонса тура шесть песен Oasis снова ворвались на верхние строчки британских чартов. Похожая ситуация сложилась и после выступлений в Уэльсе: в настоящее время сборники Time Flies... 1994-2009 и (What's The Story) Morning Glory? занимают второе и третье места в хит-параде альбомов Соединенного Королевства.

О примирении

Ранее издание The Daily Mail сообщило, что Галлахеры, поссорившиеся в 2009 году, пошли на примирение в первую очередь по финансовым соображениям. По ее данным, только британско-ирландские шоу принесут им минимум по 50 млн фунтов ($70 млн). Помимо этого, братья Галлахеры заключили рекламные соглашения со многими крупными брендами, включая производителей одежды Stone Island и Puma. По подсчетам банка Barclays, только на концертах в Великобритании и Ирландии поклонники Oasis потратят в совокупности более 1 млрд фунтов ($1,4 млрд) за билеты, жилье, питание, одежду и сувенирную продукцию.

Группа Oasis была основана Галлахерами в 1991 году и просуществовала 18 лет. С середины 1990-х годов она стала одним из культовых и наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов в мире. Oasis считается одним из главных популяризаторов жанра брит-поп наряду с группами Blur, Suede и Pulp. Музыкальные критики отмечали, что в коллективе отчетливо прослеживается влияние таких групп, как The Beatles, The Rolling Stones, The Who и The Kinks.