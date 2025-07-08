Голикова и Кириенко поддержали проведение Всероссийского свадебного фестиваля ежегодно

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что главная ценность России - это крепкие семьи

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова одобрили инициативу о том, чтобы сделать Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" ежегодным. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Национального центра "Россия".

"В прошлом году 220 пар со всей страны заключили брак на выставке-форуме "Россия". Очень радует, что Россия возвращается к традициям многодетной семьи. Если десять лет назад желание иметь много детей высказывали только 18% наших граждан, то сейчас это уже 39%. А каждый второй считает, что идеальная семья - многодетная", - сказала Голикова.

В свою очередь Кириенко отметил, что главная ценность России - это крепкие семьи. "В прошлом году наш президент использовал формулу "Россия - это семья семей", и чем больше о ней думаешь, тем больше она цепляет. <…> Чем крепче и счастливее каждая семья в отдельности, тем счастливее Россия в целом, - заключил он.

О фестивале

Фестиваль проходит в национальном центре "Россия" с 8 по 13 июля. В день старта мероприятия прошло праздничное шествие пар. После этого состоялась массовая церемония бракосочетания. Завершится день определением пола ребенка молодоженов первого Всероссийского свадебного фестиваля, а также концертом музыкального исполнителя Niletto. Символом II Всероссийского свадебного фестиваля стало пламя семейного очага, которые пары молодожен прошлого фестиваля передали парам нового года.