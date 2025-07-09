Медики "Юга" рассказали, как проходит лечение бойцов с осколочными ранениями

Как признались медики, их работа ведется практически круглосуточно, без выходных

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Осколочные повреждения у военнослужащих в зоне СВО встречаются значительно чаще пулевых. Как военным медикам удается обнаруживать и извлекать осколки, а также как проходит дальнейшее лечение бойцов, ТАСС рассказали в медицинской роте 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава Южной группировки войск.

"В основном встречаются минно-взрывные, осколочные ранения. Приходится нам и пули доставать. Мы здесь этим занимаемся постоянно, уже привычное для нас дело", - рассказывает врач медроты Георгий Гарибян.

Чтобы определить, где находится осколок и есть ли возможность его извлечь в условиях медроты, делается рентген-снимок. "При обнаружении каких-либо значительных повреждений костных тканей, либо же если осколок глубоко сидит, военнослужащий поступает на дальнейший этап эвакуации [в окружной госпиталь]", - отметил рентгенлаборант медроты Станислав Войлов.

При этом неглубокий металлический осколок зачастую удается извлечь с помощью магнита. "Проверяем изначально магнитом. Если он на поверхности, то есть ближе к эпидермису, мы вытаскиваем на месте", - сказал Гарибян. Статистика извлечения подобных осколков, по его словам, "значительная".

Здесь же, в стенах медроты, бойцы проходят лечение после операций. "Залечиваем раны, проводим симптоматическую терапию, так же делаем перевязки, очень много перевязок", - сказал Гарибян. Как признались медики, их работа ведется практически круглосуточно, без выходных.