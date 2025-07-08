Кабинет министров Чувашии привлекут к рассмотрению иска экс-главы Новочебоксарска

Максим Семенов оспаривает решение о сложении полномочий на посту главы города "в связи с прекращением допуска к государственной тайне"

ЧЕБОКСАРЫ, 8 июля. /ТАСС/. Суд в Новочебоксарске начал рассмотрение административного иска бывшего главы города Максима Семенова, оспаривающего свою досрочную отставку. По итогам первого заседания вынесено решение о привлечении к делу в качестве заинтересованных лиц ряда структур, в их числе - республиканский кабинет министров и администрация главы Чувашии.

Вопрос о досрочной отставке Максима Семенова с поста главы Новочебоксарска в 2025 году дважды выносился на обсуждение местного парламента. В апреле на внеочередном заседании Новочебоксарского городского собрания депутатов (НГСД) не было набрано достаточного числа голосов для сложения полномочий. В июне за отставку Семенова проголосовало большинство присутствовавших на заседании новочебоксарских депутатов.

"Рассматривается административное дело по административному исковому заявлению Семенова Максима Львовича к <…> Новочебоксарскому городскому собранию депутатов <…> об оспаривании решения <…> об удалении в отставку главы муниципального округа. <…> Привлечь в качестве заинтересованных лиц <…> администрацию главы Чувашской Республики, кабинет министров Чувашской Республики, Госсовет Чувашской Республики и Чувашскую республиканскую организацию Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации", - отметила судья, пояснив, что представители данных четырех структур были членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Новочебоксарска.

Также в качестве заинтересованного лица привлечена администрация Новочебоксарска. В суде было отмечено, что Семенов оспаривает решение о сложении полномочий на посту главы города "в связи с прекращением допуска к государственной тайне". По мнению истца, было неверно истолковано действующее законодательство, и НГСД не имело полномочий для принятия данного решения. Также Семенов полагает, что на заседании парламента не было кворума для вынесения решения.

Первое заседание длилось четыре часа. Суд удовлетворил ходатайство городской мэрии об отложении рассмотрения иска, которое возобновится 18 июля. Также суд обязал истца и городскую администрацию предоставить ряд необходимых документов.

8 апреля глава Чувашии Олег Николаев написал в Telegram-канале об обращении "большинства депутатов" НГСД "о необходимости отправить" в отставку главу Новочебоксарска из-за "ненадлежащего исполнения им обязанностей". Было отмечено, что Семенову "уже дважды были вынесены выговоры".