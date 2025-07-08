В Нижегородской области создали карту точек бесплатного Wi-Fi

Также идет работа над обновлением приложения "Карта жителя Нижегородской области"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Карту точек бесплатного Wi-Fi создали в Министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области. Она размещена на портале "Карта жителя Нижегородской области", а также на сайте регионального правительства, сообщает пресс-служба ведомства.

"На данный момент карта с точками бесплатного Wi-Fi доступна в веб-версии на портале "Карта жителя Нижегородской области", переход на портал возможен и по гиперссылке, размещенной на сайте правительства Нижегородской области в отдельном разделе меню - "Карта Wi-Fi". Для оперативного использования специалисты подготовили pdf-файлы с адресами точек, чтобы можно было скачать файл при наличии интернета, а потом иметь его под рукой, даже когда интернет-связи нет", - рассказали в Минцифры Нижегородской области.

По данным ведомства, около 2 тыс. точек, включая "умные" остановки, работают в Нижнем Новгороде. Также точки с бесплатным интернетом есть в Дзержинске, Выксе и в других населенных пунктах области. На карте подробно описана инструкция по подключению, у каждой точки доступа указан провайдер, точный адрес, откуда раздается сигнал, и примерный радиус покрытия. В Минцифры отметили, что зоны с бесплатным Wi-Fi были доступны на городских площадках и ранее, их работу на постоянной основе осуществляют два оператора связи: "Ростелеком" и "Дом.ру".

Одновременно с этим сейчас идет работа над обновлением приложения "Карта жителя Нижегородской области": в него также будет загружена подробная карта, которой можно будет пользоваться и при отсутствии доступа к интернету. До окончания работ по обновлению приложения жителям региона рекомендуют использовать pdf-файлы, заранее скачанные на устройство. В настоящее время специалисты регионального министерства цифрового развития и связи отрабатывают с провайдерами вопросы работоспособности точек.

Ранее жители нескольких крупных районов Нижнего Новгорода, а также Дзержинска на протяжении нескольких дней жаловались на серьезные перебои в работе мобильного интернета и связи. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это происходит в связи со снижением уровня сигнала вышек сотовой связи, которое необходимо в условиях угрозы атак БПЛА.