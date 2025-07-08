Наложенный на Wikimedia штраф стал 21-м с 2022 года

Штраф наложили за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Штраф, наложенный на компанию Wikimedia Foundation за отказ удалить запрещенную информацию, стал 21-м по счету с 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", на 3,5 млн рублей. Взыскание наложено за неудаление запрещенной на территории Российской Федерации информации, пропагандирующей педофилию, уточнили в ведомстве. Решение вынесено в рамках дела по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

"Этот штраф стал 21-м по счету, наложенным на Wikimedia Foundation, Inc российскими судами с 2022 года за неудаление противоправного контента, пропагандирующего педофилию", - сообщили в пресс-службе.