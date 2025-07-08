Очереди на подходах к Крымскому мосту устранили

По состоянию на 20:00 мск отмечалось, что в очереди со стороны Керчи и Тамани ожидают порядка 243 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Очереди, образовавшиеся на подходах к Крымскому мосту, полностью ликвидированы, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 09:00 мск количество машин в очереди к Крымскому мосту составляло 538, ожидание - около двух часов. По состоянию на 20:00 мск отмечалось, что в очереди со стороны Керчи и Тамани ожидают порядка 243 автомобилей.